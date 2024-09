Gewitter am Tag, frostige Temperaturen in der Nacht - Wann Blitz und Donner drohen

Magdeburg/Halle (Saale). - Am Montag droht laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) auf dem Brocken Sturm. Zum Abend hin gibt es in Sachsen-Anhalt mehr Wolken, die von Südwesten her aufziehen. Die Höchsttemperaturen liegen am Tag zwischen 14 und 17 Grad und in der Nacht zu Dienstag zwischen elf und sechs Grad.

Am Dienstag selbst bleibt es dann stark bewölkt bei gelegentlichem Regen. Der Deutsche Wetterdienst warnt zudem vor vereinzelten Gewittern im Norden Sachsen-Anhalts bei Höchstwerten zwischen 15 und 18 Grad. In der Nacht zu Mittwoch kühlen sich die Temperaturen auf bis zu sechs Grad ab.

Lesen Sie auch: Spätsommer oder herbstliches Wetter? Was sagen die Bauernregeln über den September?

Wetter in Sachsen-Anhalt: Wetterdienst warnt vor Gewittern

Auch am Mittwoch bleibt es laut DWD stark bewölkt. Bei Temperaturen zwischen 13 und 16 Grad wird es laut den Prognosen zeitweise regnen. In der Nacht zu Donnerstag drohen dann Temperaturen von bis zu vier Grad.

Auch interessant: "Kiesgarten" statt grüner Wiese - Landkreis leitet in Osternienburger Fall ein Verfahren gegen Eigentümer ein

Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird sich laut DWD auch am Donnerstag selbst nicht verbessern. Erwartet werden Temperaturen bis zu zwölf Grad. In der Nacht lockert es im Norden dann teilweise auf, im Süden droht allerdings erneut Regen. Die Temperaturen liegen dann nur noch knapp über dem Gefrierpunkt.