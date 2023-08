Auch am Dienstag bleibt das Wetter in Sachsen-Anhalt regnerisch. Erneut sind Gewitter und zum Teil Sturmböen möglich. Die aktuellen Aussichten im Überblick.

Gewitter und Sturmböen: Wechselhaftes Wetter in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt ist weiter mit teils kräftigen Schauern zu rechnen.

Magdeburg/dpa - Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird in den kommenden Tagen wechselhaft. Der Dienstag startet bedeckt mit Regen, der dann mittags zum Osten hin abzieht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte.

Wetter: Schauer, Gewitter und Sturm in Sachsen-Anhalt

Ab dem Mittag wird es wechselnd bewölkt mit wiederholten Schauern und Gewittern. Es weht mäßiger Südwest- bis Westwind, auf dem Brocken kann es zu einem Sturm von bis zu 100 Kilometern pro Stunde kommen.

Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 bis 23 Grad, im Harz bei 15 bis 20 Grad.

Nach Regenschauern: Temperaturen in Sachsen-Anhalt sinken

In der Nacht zum Mittwoch nehmen die Schauer ab und es lockert etwas auf. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 11 Grad. Der Mittwoch startet locker bewölkt, aus dem Westen nehmen dann Wolken und Regen zu. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 bis 23 Grad, im Harz bei 16 bis 20 Grad.

Die Nacht zum Donnerstag bleibt bedeckt, mit Schauern und Gewittern. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 10 Grad.

Gefahr durch Sturm: Orkan auf dem Brocken möglich

Am Donnerstag wird es stark bewölkt. Ab dem Nachmittag nehmen Schauer und Gewitter zu. Dabei weht mäßiger bis böiger Wind aus Südwest. Auf dem Brocken kann es zu einem Orkan kommen.

Die Höchsttemperaturen liegen bei 21 bis 24 Grad, im Harz bei 16 bis 20 Grad.