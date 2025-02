Neben viel Sonnenschein erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in dieser Woche noch frostige Temperaturen und Glatteis. Zum Wochenende soll jedoch ein Umschwung erfolgen. Denn es kündigen sich frühlingshafte Temperaturen an. So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt in den nächsten Tagen.

Achtung, Glatteisgefahr am Freitag! Temperaturen steigen zum Wochenende stark an

Wetter in Sachsen-Anhalt

Achtung! Am Freitag kann es durch gefrierenden Regen zu Glatteis kommen.

Magdeburg/Halle (Saale). Mitte Februar zeigt sich der Winter in Sachsen-Anhalt noch von seiner frostigen Seite. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) können die Temperaturen in den kommenden Nächten gebietsweise auf bis zu minus zwölf Grad fallen. Am Wochenende erwacht dann der Frühling aus dem Winterschlaf.

Am Donnerstag zieht mittags von Westen her eine dichtere Bewölkung auf. Es bleibt allerdings niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen drei Grad und sechs Grad, im Harz zwischen null Grad und drei Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Süd- bis Südostwind.

Achtung, Glatteisgefahr in Sachsen-Anhalt!

In der Nacht zu Freitag ist mit starker Bewölkung zu rechnen, nach Mitternacht kann es zu leichtem Regen kommen. Dann warnt der DWD vor Glatteisgefahr! Die Tiefstwerte liegen um plus ein Grad, in Anhalt und der Altmark bei minus einem Grad.

Der Freitag bringt starke Bewölkung und stellenweise leichten Regen. Zu Tagesbeginn ist vereinzelt mit Glatteis zu rechnen. Zum Start des Wochenendes geht die Bewölkung am Nachmittag zurück und es soll niederschlagsfrei bleiben.

Auch die Temperaturen werden bei neun bis zwölf Grad deutlich milder. Auf dem Brocken wehen bis in die Nacht zu Samstag hinein stürmische Böen. Die Temperatur geht landesweit auf vier bis null Grad zurück. Dünne Schleierwolken sogen dafür, dass es niederschlagsfrei bleibt.

Frühlingshaftes Wetter am Wochenende

Der Samstag wird heiter bis wolkig und niederschlagsfrei, die Temperaturen erreichen frühlingshafte Höchstwerte bis 13 Grad. Auf dem Brocken bleibt es bis in die Nacht zu Sonntag stürmisch. Der DWD rechnet zudem mit starker Bewölkung und örtlich leichtem Regen. Die Temperatur geht auf bis zu zwei Grad zurück.

Am Sonntag bleibt es vorerst stark bewölkt, vereinzelt kommen Regentropfen runter. Die Temperatur-Höchstwerte liegen bei bis zu 13 Grad, im Harz bei bis zu zehn Grad. Die neue Woche startet in der Nacht zu Montag mit starker Bewölkung, aber meist ohne Niederschlag. Die Tiefstwerte liegen bei sechs bis zwei Grad.