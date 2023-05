Eine alte Bauernregel besagt: Nach den ersten warmen Tagen im Jahr wird es ab dem 11. Mai noch einmal richtig kalt. Die "Eisheiligen" treiben ihr Unwesen. Wie das Wetter in Sachsen-Anhalt wird.

Magdeburg/DUR/acs - Die Eisheiligen rücken immer näher und sollen Sachsen-Anhalt nach den ersten warmen Tagen im Jahr nochmals Kälte und Frost bringen. So besagt es jedenfalls eine altbekannte Bauernregel. Gibt es in den kommenden Tagen tatsächlich noch einmal Frost, kalten Wind und gelegentliche Unwetter im Land?

Wetter zu den "Eisheiligen" in Sachsen-Anhalt

Die "Eisheiligen" machen ihrem Namen in diesem Jahr scheinbar alle Ehre. Nach dem langen ersten Mai-Wochenende könnte es noch einmal deutlich kälter werden, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetternet. Zum Teil drohen mehrere Frostnächte in Folge, so dass nicht nur empfindliche Pflanzen Schaden nehmen könnten.

In der Woche nach dem 1. Mai droht in Sachsen-Anhalt Nachtfrost. In den Folgenächten kann bundesweit sogar mit Minusgraden um -2 Grad gerechnet werden. Dies würden die neusten Prognosen des amerikanischen Wettermodells ergeben.

Hobbygärtner und Gartenliebhaber sollten also aufpassen und der alten Bauernregel lieber Folge leisten. Pflanzen könnten auf dem Balkon oder im Beet im Garten in den kommendne Frostnächten großen Schaden nehmen. Am besten werden sie erst Mitte oder Ende Mai rausgepflanzt.

"Eisheilige" - Bedeutung der Bauernregel

Die Bauernregel zu den sogenannten "Eisheiligen" umfasst drei bis fünf Tage im Mai, an denen es noch einmal richtig kalt werden kann. In Norddeutschland gelten Mamertus, Pankratius und Servatius (aufeinanderfolgend 11. bis 13. Mai) als Eisheilige. Im Süden und Südosten des Landes werden neben Pankratius und Servatius Bonifatius (14. Mai) und die „Kalte Sofia“ (15. Mai) dazu gezählt.

Erst nachdem die Gedenktage zu Ehren dieser fünf Heiliggesprochenen Mitte Mai vorüber sind, ist in Deutschland in der Regel die Gefahr von Frösten gebannt. Und erst dann kann man auch kälteempfindliche Pflanzen aussäen, aussetzen oder aus dem Winterlager holen.