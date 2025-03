Die Schönwetter-Serie bricht in der ersten Hälfte der neuen Woche nicht ab. Es ist weiterhin mit viel Sonne und Temperaturen bis zu 16 Grad in Sachsen-Anhalt zu rechnen. Ab Mitte der Woche wird es allerdings kälter. Sogar Schnee droht. So wird das Wetter.

Magdeburg/Halle (Saale). - Im März hält der Frühling Einzug in Sachsen-Anhalt. Zum Start der neuen Woche bleiben die Temperaturen nur leicht unter der 20-Grad-Marke und auch die Sonne wird zum Dauergast. Nur nachts bleibt es weiterhin frostig. Allerdings wird es im Verlauf deutlich kälter. Sogar Schnee droht.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Frühlingshafte Temperaturen am Tag, nachts Schnee

Am Montag ist es vormittags noch dunstig. Tagsüber zeigen sich neben der Sonne dünne Schleierwolken. Es bleibt laut dem DWD niederschlagsfrei bei Temperaturen von bis zu 16 Grad. In der Nacht zu Dienstag droht gebietsweise Nebel mit Sichtweiten unter 150 Meter. In der zweiten Nachthälfte erwartet der Wetterdienst zudem leichten Frost bei Temperaturen von bis zu minus drei Grad.

Am Dienstag selbst bleibt es am Vormittag nebelig trüb. Nach der Wolkenauflösung gegen Mittag zeigt sich auch mal die Sonne über Sachsen-Anhalt. Am Nachmittag sind in der Südhälfte des Landes örtliche Schauer möglich. Die Temperaturen steigen auf bis zu 13 Grad an. In der Nacht zu Mittwoch bleibt es stark bewölkt. Vereinzelt droht Regen und Frost bei Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Am Mittwoch erwartet der DWD dann erneut Regen und viele Wolken bei Temperaturen von bis zu zehn Grad. In der Nacht zu Donnerstag bleibt es stark bewölkt und regnerisch. In der Altmark und im Harz ist auch Schneefall bei Temperaturen zwischen drei und minus drei Grad möglich.

Am Donnerstag ist es zwar stark bewölkt, es bleibt allerdings bei Höchstwerten von bis zu zehn Grad niederschlagsfrei. In der Nacht zu Freitag droht dann erneut etwas Regen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt.