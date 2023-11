Unwetterwarnung: Wetterdienst warnt vor orkanartigen Böen in Sachsen-Anhalt

Nach einem sonnigen Start ins Wochenende kann es am Samstag in Teilen von Sachsen-Anhalt ungemütlich werden. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Sturmböen. Welche Regionen betroffen sind und die aktuellen Wetteraussichten.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR/dpa - Am Wochenende wird es in Sachsen-Anhalt vor allem bewölkt und regnerisch. Der Samstag beginnt noch gebietsweise sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung dann zu. Am Abend kann es von Westen her zu Regen kommen.

Wetter: Sturm und Regen in Sachsen-Anhalt am Wochenende

Der DWD warn vor stürmischen Böen im Harzumfeld und orkanartigen Böen von bis zu 110 Kilometer pro Stunde auf dem Brocken. Die Höchsttemperaturen liegen bei 11 bis 13, im Harz bei 7 bis 11 Grad.

DWD: Amtliche Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen in Sachsen-Anhalt

Der Deutsche Wetterdienst hat für das Wochenende eine amtliche Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen in Sachsen-Anhalt herausgegeben. Oberhalb von 1000 Meter sind Windgeschwindigkeiten zwischen 90 km/h (Bft 10) und 110 km/h (Bft 11) möglich. Aktuell sind folgende Regionen betroffen:

Kreis Harz (Bergland) – Oberharz

Die Unwetterwarnung gilt aktuell von Samstag, 4. November 2023, 14 Uhr bis Montag, 6. November, 6 Uhr.

Amtliche Warnung vor Sturmböen in Sachsen-Anhalt

Darüber hinaus gilt eine amtliche Warnung vor Sturmböen in einigen Teilen Sachsen-Anhalts:

Kreis Harz – Tiefland

Die Warnung gilt aktuell gilt aktuell von Samstag, 4. November 2023, 15 Uhr bis 22 Uhr. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Warnungen verlängert oder auf andere Regionen ausgeweitet wird.

Im Video: Ein Rückblick auf den Wetter-Wahnsinn in Sachsen-Anhalt

Wetterphänomene in Sachsen-Anhalt in den vergangenen Jahren. (Bericht: Christian Kadlubietz)

Wettervorhersage: So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt am Sonntag

Die Nacht zum Sonntag bleibt bewölkt. Vor allem in der ersten Hälfte der Nacht kann es Regen geben. Weiterhin kann es zu orkanartigen Böen auf dem Brocken kommen. Die Temperaturen sinken auf neun bis sechs, im Harz auf bis zu drei Grad.

Auch am Sonntag bleibt es bewölkt, mit gelegentlichem Regen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 11 bis 14, im Harz bei 9 bis 12 Grad. Auf dem Brocken können wieder orkanartige Böen wehen.

Wetter zum Wochenstart: Neue Woche startet regnerisch

Bewölkt und regnerisch bleibt es auch in der Nacht zum Montag. Die Temperaturen sinken auf neun bis sieben, im Harz auf bis zu vier Grad.

Am Montag wird es wechselnd bewölkt mit gelegentlichen Schauern. Die Höchsttemperaturen liegen dann bei 11 bis 14, im Harz bei 7 bis 11 Grad.