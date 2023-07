Sommerliches Wetter am Wochenende: Sonne, blauer Himmel und Palmen - auch das gibt es derzeit in Deutschland .. doch nach der Hitze drohen vielerorts heftige Gewitter.

Halle/Magdeburg - Die Menschen in Sachsen-Anhalt müssen sich auf ein Wochenende mit Sonnenschein und Hitze am Samstag einstellen. «Der Freitag wird ein sehr schöner ruhiger Sommertag mit wenig Wind und viel Sonne», sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag.

Es werde warm ohne Regen. Im Verlauf des Tages bilden sich Wolkenfelder. Die Temperaturen betragen maximal 26 bis 29 Grad, im Harz 21 bis 26 Grad. Die Nacht zum Samstag soll teils klar und teils wolkig werden. Die Temperaturen gehen auf 17 bis 13 Grad zurück. «Da sollte man noch mal gut durchlüften», sagte der Sprecher.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Temperaturen klettern wieder über 30 Grad

Der Samstag startet heiter und es wird laut DWD heiß. Es gibt Temperaturen von 32 und örtlich bis zu 35 Grad. Im Harz reichen die Temperaturen von 26 bis 31 Grad. Im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung zu. Am Abend kommt es vor allem im Harz und der Altmark zu ersten Schauern und Gewittern, bei denen Sturmböen auftreten können. Es weht schwacher bis mäßiger Wind. Auf dem Brocken kommt es zu stürmischen Böen, nachmittags zunehmend zu Sturmböen.

Die Nacht zum Sonntag soll laut DWD bedeckt werden. Es ziehen Schauer durch. Außerdem treten teils kräftige Gewitter mit Starkregen und Sturmböen auf. Die Temperaturen sinken auf 20 bis 16 Grad. Es weht abseits von Schauern und Gewittern schwacher Wind. Auf dem Brocken gibt es Sturmböen.

«Der Sonntag wird relativ schön, mit viel Sonne, aber nicht mehr so heiß», sagte der Sprecher. Es soll zunächst regnen. Danach wird es wolkig und niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen zwischen 27 und 30 Grad, im Harz zwischen 22 und 26 Grad. Es weht mäßiger und spürbarer Wind, gebietsweise gibt es starke Böen. In der Nacht zum Montag fallen die Temperaturen auf 16 bis 12 Grad. Die Nacht wird wolkig und trocken.