Unwetter und Hitze Wetter-Achterbahn in Sachsen-Anhalt: Warum dieser Sommer anders ist

Kälte, Hitze, Sturzfluten: In diesem Sommer schwanken Temperaturen und Regenmengen in Sachsen-Anhalt stark. Für Hausbesitzer und Bauern birgt das böse Überraschungen. Wie Meteorologen das Wetter in der Ferienzeit einschätzen und welche Rolle der Klimawandel dabei spielt.