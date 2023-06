Die Unis in Halle und Magdeburg stellen sich der Konkurrenz um Exzellenz-Mittel. Mit welchen Ideen sie erfolgreich sein wollen.

Wissenschaft in Sachsen-Anhalt

Halle/Magdeburg/MZ - Eine nachhaltige Chemieindustrie, superschnelle Datenspeicher mit geringem Energieverbrauch und die Verbesserung der Zusammenarbeit von Mensch und Maschine in der Produktion: Auf solche Themen setzen die Universitäten in Halle und Magdeburg für ihre Teilnahme am bundesweiten Wettbewerb für Exzellenzförderung. Im Erfolgsfall winken beiden Einrichtungen ein noch größeres Renommee und weitreichende finanzielle Mittel.