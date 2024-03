Magdeburg/MZ - Die meisten Lehrer in Sachsen-Anhalt haben sich etwas anderes erhofft, mit dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Magdeburg ist nun aber klar: Die vom Land angeordnete Mehrarbeit im Klassenzimmer ist juristisch nicht zu beanstanden. Die Entscheidung kommt nicht überraschend. Schon früher und auch in anderen Bundesländern haben Regierungen den Lehrkräften Zusatzstunden abverlangt, wenn es zum Erteilen des Unterrichts erforderlich war.

Im Gericht stand das Agieren nicht nur von Bildungsministerin Eva Feußner, sondern auch das von Ministerpräsident Reiner Haseloff (beide CDU) auf dem Prüfstand. Die Ministerin ist für die Zusatzstunde direkt verantwortlich – der Regierungschef aber hat sie durchgesetzt.

Die Entscheidung war handwerklich sauber

Er hat auf das katastrophale Ausmaß des Unterrichtsausfalls reagiert, und er hat das Recht der Schüler auf Unterricht höher bewertet als den Wunsch der Lehrer, eine Zusatzbelastung zu vermeiden. Die Entscheidung war politisch richtig und sie war, wie mit dem Urteil nun feststeht, auch handwerklich sauber formuliert.

Umso peinlicher ist es, dass das Land bis heute nicht in der Lage ist, die angeordneten Zusatzstunden auch in angemessener Frist zu vergüten. Die Lehrer warten noch immer auf das Geld für Stunden, die sie im vergangenen August geleistet haben. Finanziell können sie die Verzögerung verkraften. Als Symbol aber ist sie demotivierend. Bei den Lehrern kommt an: Das Land nimmt sich, was es braucht – für die Gegenleistung aber lässt es sich Zeit. Dass es innerhalb eines Jahres nicht gelungen ist, ein funktionierendes System zur Auszahlung aufzubauen, ist armselig.

Zurücklehnen darf sich Bildungsministerin Feußner auch nicht bei der Unterrichtsversorgung. Die Zusatzstunde hat zwar geholfen. Aber im wesentlichen hat sie verhindert, dass der Stundenausfall noch schlimmer wird. Hier ist weiter viel zu tun.