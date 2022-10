Wenn Männer Kind und Karriere miteinander vereinbaren wollen

Halle/MZ - Es war diesen Sommer in Sachsen-Anhalt ein Diskussionsthema: Darf ein Landrat in Elternzeit gehen? Patrick Puhlmann, 39 Jahre alt und seit 2021 Vater einer Tochter, durfte. Doch zunächst hatte der Kreistag als Dienstvorgesetzter des Stendaler Landrats dessen Antrag abgelehnt. Erst in einer zweiten Abstimmung, nachdem der erste Beschluss nicht hinreichend begründet worden war, sorgte eine knappe Mehrheit dafür, dass Puhlmann für zwei Monate sein gut einjähriges Kind betreuen konnte. Wobei er gar nicht komplett ausgestiegen, sondern nur in Teilzeit gegangen ist, um sich dennoch um wichtige Anliegen im Job kümmern zu können.

