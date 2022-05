Wenn Bürger über Behörden klagen: Petitionen sind zunehmend erfolgreich

Wenn sich Bürger durch Behörden betrogen fühlen, können sie sich an den Petitionsausschuss im Landtag wenden. Die Beschwerden sind zunehmend erfolgreich.

Magdeburg/MZ - Ob Sorgerechtsstreit, Ärger mit dem Bauamt oder Schulschließung im Nachbardorf: Wenn Sachsen-Anhalter Ärger mit Behörden haben, wenden sie sich an den Petitionsausschuss im Landtag. Die Abgeordneten fangen immer dann an zu prüfen, wenn sich Bürger von Behörden betrogen fühlen. Jetzt gibt es gute Nachrichten für alle Beschwerdeführer im Land: Immer häufiger sind Petitionen tatsächlich erfolgreich - Bürger kommen also mithilfe des Landtags zu ihrem Recht.