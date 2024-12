Klinikum Bergmannstrost Wenn beim Unfall auch die Psyche verletzt wird: So helfen Experten aus Halle den Betroffenen

Der Anschlag von Halle. Der tödliche Flixbus-Unfall auf der A9. Der Tsunami in Thailand. Nach solchen einschneidenden Ereignissen sind Beteiligte nicht nur körperlich betroffen, sondern oft auch traumatisiert. Wie ihnen in Halle am Klinikum Bergmannstrost geholfen wird.