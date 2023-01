CDU will in Sachsen-Anhalt den Zugang zum Gymnasium einschränken

Bislang entscheiden die Eltern, welche Schulform ihr Kind besucht. Die CDU-Landtagsfraktion will das ändern - was das für Familien bedeutet.

Für viele das Ziel - die CDU-Landtagsfraktion bremst jetzt und will den Zugang zum Gymnasium und damit zum Abitur einschränken.

Magdeburg - Die Christdemokraten im Landtag von Sachsen-Anhalt streben einen grundlegenden Wechsel im Bildungssystem an. Am Freitag stellte CDU-Fraktionschef Guido Heuer Pläne vor, wie er das erreichen will. Im Zentrum steht der bislang freie Zugang zum Gymnasium.