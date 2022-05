Weniger Schenken ist mehr

Halle/MZ - Zuletzt häuften sich die schlechten Nachrichten: Strom und Sprit werden immer teuer, auch für Autos oder Möbel oder Elektroprodukte steigen die Preise. Für viele Dinge des täglichen Lebens müssen Kunden plötzlich tiefer in die Tasche greifen. Nun kommt kurz vor Weihnachten eine Schreckensmeldung hinzu: Es gibt Engpässe bei den Spielwaren, und sie werden mehr kosten. Notorische Nörgler werden sich bestätigt fühlen: Alles wird teurer, alles immer schlimmer. Aber bei allem Schimpfen über die Lage liegt in ihr auch eine Chance: für ein bewussteres Schenken.

Gerade bei Spielzeug und vor allem zu Weihnachten stellt sich die Frage nach dem eigenen Konsum und den eigenen Gewohnheiten neu. Und damit die Frage: Was ist uns wichtig und was brauchen wir wirklich? Kinder benötigen nicht immer noch mehr Spielzeug, das allerneueste oder schon in zu frühen Jahren Handys oder Tablets. Zu oft werden Produkte geschenkt, die die Sinne überfordern, die schnell kaputt gehen, weggeworfen und wieder ersetzt werden.

Wichtiger ist es, Nachhaltiges zu schenken. In immer mehr Familien werden Spielsachen aus natürlichen Materialien geschenkt. Davon gibt es dann in Summe vielleicht weniger zum Geburtstag oder zu Weihnachten - aber die Produkte halten länger und begleiten Kinder auch einige Zeit. Andere nutzen vielleicht mehr Gebrauchtes oder basteln und nähen selbst.

Das sind gute Ansätze, weil so früh die Weichen für einen späteren Umgang mit dem eigenen Konsum gelegt werden. Nicht alles wird sofort in allen denkbaren Mengen gekauft und Spielsachen wird eine gewisse Wertschätzung entgegengebracht. So wird in jungen Jahren vorgelebt, was später auch in anderen Bereichen des Lebens wichtig werden kann: Weniger ist oft mehr.

