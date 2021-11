Weniger Privatleute in Sachsen-Anhalt sind überschuldet

Zum Stichtag 1. Oktober waren 216.642 Privatleute in Sachsen-Anhalt überschuldet.

Halle/Neuss/dpa - Zum Stichtag 1. Oktober waren 216 642 Privatleute in Sachsen-Anhalt überschuldet. Das seien 21 600 oder 9,1 Prozent weniger als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres gewesen, teilte die Wirtschaftsauskunftei Creditreform am Mittwoch in Halle mit. Auch bundesweit war diesen Angaben zufolge ebenfalls ein spürbarer Rückgang der Überschuldungsfälle zu verzeichnen (10,1 Prozent). 6,16 Millionen Bürger seien deutschlandweit überschuldet. Wer privat überschuldet ist, kann mit seinen Einnahmen den finanziellen Verpflichtungen nicht mehr dauerhaft nachkommen.

„Viele Verbraucher sind bei finanziellen Ausgaben deutlich vorsichtiger geworden“, erläuterte Martin Plath, Prokurist bei Creditreform in Halle. Allerdings hätten die privaten Haushalte in den letzten 12 Monaten auch weniger Gelegenheit zum Geldausgeben gehabt. So seien die Konsumausgaben tendenziell zurückgegangen, wodurch Überschuldungsprozesse vermieden worden seien.

Vor allem 30- 39-Jährige in Sachsen-Anhalt sind überschuldet

Von Überschuldung betroffen sind laut Plath in Sachsen-Anhalt mehr Männer als Frauen. So seien 13,06 Prozent der erwachsenen Männer als überschuldet anzusehen. Die Überschuldungsquote habe damit 1,22 Prozentpunkte niedriger als vor einem Jahr (14,88 Prozent) gelegen. Bei den erwachsenen Frauen wiesen 9,05 Prozent Überschuldungsmerkmale auf. Auch hier ging die Quote zurück (2020: 10,05 Prozent). Zum Vergleich: Bundesweit sind 11,07 Prozent der Männer und 6,75 Prozent der Frauen überschuldet.

Die höchste Überschuldungsrate wies dabei die Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen auf. Die wenigsten Schuldner finden sich bei den über 70-Jährigen.