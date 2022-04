Welche Folgen die Corona-Pandemie für die Sucht hat

Halle (Saale)/MZ - Die Suchtberatungsstellen in Sachsen-Anhalt erreichen in der Pandemie immer mehr Hilferufe. Viele Menschen greifen verstärkt zum Alkohol, in suchtbelasteten Familien eskalieren Konflikte. Doch schon sei die Versorgung mit Beratungsstellen einer der schlechtesten im Bundesvergleich, sagt Helga Meeßen-Hühne, Leiterin der Landesstelle für Suchtfragen in Sachsen-Anhalt.