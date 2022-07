Weizenpreis verdoppelt: Landwirt aus Salzfurtkapelle spricht über „Wahnsinn an Agrarmärkten“

Salzfurtkapelle/MZ - Landwirt Thomas Külz schaut fast täglich auf die Seite der Chicagoer Rohstoffbörse. Die älteste Finanz- und Warenterminbörse der Welt in der nordamerikanischen Großstadt ist das globale Handelszentrum für Agrarprodukte. Die dort ermittelten Kurse beeinflussen im hohen Maß, zu welchem Preis die Agrargenossenschaft Löberitz in dem kleinen Ort Salzfurtkapelle (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) ihren Weizen verkaufen kann. „Es ist Wahnsinn, was sich da gerade bei den Preisen abspielt“, sagt Vorstandschef Külz. Die Weizenpreise hätten sich im Vergleich zum Vorjahr wegen des Krieges in der Ukraine auf knapp 400 Euro je Tonne verdoppelt. „So etwas habe ich noch nie erlebt“, sagt der 60-Jähige, der in Bernburg Landwirtschaft studiert hat.

