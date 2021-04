Weiter viel Interesse an Hilfe nach erlittenem DDR-Unrecht

Erfurt

In Thüringen haben noch immer viele Menschen Interesse an Beratung zu einer möglichen Rehabilitierung nach erfahrenem DDR-Unrecht. In den Jahren 2018 und 2019 suchten insgesamt 1881 Bürger solche Beratungsgespräche, wie aus dem Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten zur Aufarbeitung des SED-Unrechts, Peter Wurschi, hervorgeht. Weitere Details will Wurschi heute (14.00 Uhr) bekannt geben. Hintergrund ist eine Novellierung der SED-Unrechtsbereinigungsgesetze, die am 29. November 2019 in Kraft trat. Damit fielen Antragsfristen weg.