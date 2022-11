Heute keine Schule - das gilt auch am Präventionstag, an dem die Lehrer gesundheitsvorsorge betreiben sollen.

Magdeburg/MZ - Der Landeselternrat Sachsen-Anhalt (LER) kritisiert das Bildungsministeriums Sachsen-Anhalt für den neu eingeführten Präventionstag. Dieser soll für die Lehrkräfte an einem Schultag stattfinden, an dem laut Elternrat weder Schule noch Betreuung geplant sei. „Die Schulpflicht von Kindern und die Pflicht zur Beschulung durch den Staat sind ein hohes Gut, das nicht einfach geopfert werden darf“, erklären die Elternvertreter in einer Mitteilung. „In der Hoffnung, mit diesem Präventionstag die verfehlte Personalpolitik teilweise kompensieren zu können, wird den Kindern zu dem bereits ausfallenden Unterricht ein weiterer Tag vollständigen Unterrichtsausfalls zugemutet“, so Thomas Senger, stellvertretender LER-Vorsitzender.