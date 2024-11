Im größten Gefängnis Sachsen-Anhalts soll ein geheimer Gebäudeplan die Runde unter Gefangenen gemacht haben. Der Landtag fordert jetzt Aufklärung - wie soll jetzt die Sicherheit in der JVA Burg gewährleistet werden?

Weil geheimer Gefängnisplan an Häftlinge durchsickerte: Landtag fordert Aufklärung

Sicherheitsrisiko in JVA Burg

In der Justizvollzugsanstalt Burg (Jerichower Land) soll ein geheimer Gefängnis-Gebäudeplan unter Gefangenen kursiert sein.

Burg/MZ - Nach Bekanntwerden eines Sicherheitslecks in der Justizvollzugsanstalt Burg (Jerichower Land) fordern Landtagsabgeordnete Aufklärung. Am Mittwoch soll Sachsen-Anhalts Justizministerium im Rechtsausschuss erklären, wie im größten Gefängnis des Landes auf den jüngsten Vorfall reagiert wird: Unter Gefangenen soll monatelang ein geheimer Knast-Gebäudeplan kursiert sein, in dem neben Notausgängen und Installationskanälen auch Schlüsselräume und Orte zur Waffenlagerung eingezeichnet sein sollen. Zuerst hatte die Tageszeitung „taz“ über das Sicherheitsleck berichtet.