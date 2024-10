Der Stendaler Weihnachtsmarkt findet alljährlich am dritten Adventswochenende statt. Auf dem Marktplatz werden zahlreiche Buden und Stände aufgebaut, im Rathaus findet ein Kunsthandwerkermarkt statt. Alle Infos zum Weihnachtsmarkt finden Sie hier.

Der Marktplatz in Stendal ist zur Weihnachtszeit festlich geschmückt. Hier findet auch der Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende statt.

Stendal. - Auch in diesem Jahr findet der Stendaler Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende statt. Vom 12. bis 15. Dezember 2024 können Besucher den festlich beleuchteten Marktplatz, den riesigen Tannenbaum und den Duft von zahlreichen weihnachtlichen Leckereien genießen.

Im Rathaus gibt es außerdem eine Kunsthandwerkermeile, bei der einzigartige Weihnachtsgeschenke gekauft werden können. Bestaunt werden kann auch der längste Stollen der Altmark.

Wann finden der Stendaler Weihnachtsmarkt statt?

Eröffnung: 12. Dezember 2024

Ende: 15. Dezember 2023

Reguläre Öffnungszeiten des Stendaler Weihnachtsmarktes

Donnerstag: 14 Uhr bis 19 Uhr

Freitag: 11 Uhr bis 21 Uhr

Samstag: 11 Uhr bis 22 Uhr

Sonntag: 11 Uhr bis 18 Uhr

Wo findet der Stendaler Weihnachtsmarkt statt?

Der Weihnachtsmarkt findet auf dem Marktplatz in Stendal rund um die Kirche St. Marien statt. Hinzu kommt ein Teil des Winckelmannplatzes. Im Rathaus kann man die Kunsthandwerkermeile besuchen. Das Rathaus befindet sich auf dem Marktplatz.

Parken am Marktplatz in Stendal

Rund um den Marktplatz in Stendal befinden sich viele Parkmöglichkeiten. Am besten geeignet sind die Parkplätze in der nördlichen Breiten Straße, Hallstraße, dem Parkplatz Wüste Worth und im Bruchweg, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Hier können Besucher des Weihnachtsmarktes ihr Auto abstellen.

Weihnachtsmann zu Besuch auf dem Weihnachtsmarkt in Stendal

Der Marktplatz in Stendal wird am dritten Adventwochenende weihnachtlich geschmückt und beleuchtet sein. Ein riesiger Tannenbaum steht auf dem Platz und zahlreiche Buden locken mit dem Duft von Mandeln, Glühwein und Punsch. Ein Highlight für die Kinder: Jeden Tag um 15 Uhr wird der Weihnachtsmarkt vom Weihnachtsmann besucht.

Zudem gibt es täglich unter Einbindung örtlicher Kulturgruppen, Schulen und Kindereinrichtungen weihnachtliche Programmeinlagen sowie Kinderprogramme auf einer kleinen Bühne.

Im Rathaus kann einheimisches, tschechisches und erzgebirgisches Kunsthandwerk erworben werden.

Weitere traditionelle Programmpunkte sind das Weihnachtsbaumschmücken mit den Stendaler Kindereinrichtungen sowie die Präsentation des längsten Stollens der Altmark durch den Rotary Club Stendal sowie der Verkauf von Flammlachs durch den Lions Club Stendal. Bemerkenswert ist auch der Bratapfel in luftiger Höhe im Turmzimmer der St. Marienkirche.

Verkaufsoffener Sonntag in Stendal für den Weihnachtseinkauf

Am dritten Adventswochenende findet außerdem ein verkaufsoffener Sonntag in Stendal statt.

Nach dem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt können in der Stendaler Innenstadt von 13 bis 18 Uhr noch die restlichen Weihnachtsbesorgungen erledigt werden.