Weihnachtsgeschäft: 2G ist bitter, aber nötig

Erneut ziehen Händler eine bittere Bilanz des so wichtigen Geschäfts in der Adventszeit. Sollen die Innenstädte nicht sterben, sind jetzt die Kunden gefragt.

2G sorgt für herbe Umsatzeinbußen im Einzelhandel. Doch Gedränge in Kaufhäusern ohne Impfschutz ist ein hohes Risiko.

Der vierte Advent ist für Sachsen-Anhalts Einzelhändler keine „schöne Bescherung“: Ungeimpfte Kunden bleiben fern, andere sind genervt von den Kontrollen, viele bestellen lieber im Internet. Schon das zweite Jahr in Folge ziehen die Händler nun ein bitteres Fazit. Dabei könnte einige Geschäfte dieser Winter noch härter treffen als der vorherige.

Denn in der Zeit des Lockdowns im vergangenen Jahr waren die Läden zwar geschlossen, dafür fielen auch viele Fixkosten weg. Nun laufen Miete und Gehälter weiter - doch die Kunden machen sich rar. Und Umsatzerstattung vom Staat gibt es nicht.

Einige Geschäfte könnte dieser Winter noch härter treffen als der vorherige. Max Hunger / MZ-Reporter

So bitter das auch sein mag, die 2G-Regel ist dennoch der richtige Weg: Angesichts einer neuen Virusvariante, hoher Inzidenzwerte und ausgelasteter Intensivstationen ist allzu dichtes Gedränge ohne Impfschutz in Kaufhäusern ein gefährliches Szenario.

Es liegt daher nun auch an den Kunden, ihre Wahl zu treffen: Bequemes Bestellen im Netz, dafür eine sterbende Innenstadt? Oder die mühsame Tour durch die City, samt 2G-Kontrolle und Maskenpflicht? Viele Menschen sehnen sich sicherlich nach einem entspannten Einkaufsbummel wie in der Vorkrisenzeit. Soll das im kommenden Jahr wieder möglich sein, heißt es daher: Impfpass zücken und ab in die Stadt.

