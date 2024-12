Essengehen in Sachsen-Anhalt Weihnachten im Restaurant: Wo es freie Tische gibt und warum Gastronomen teils um Gäste kämpfen

War das Weihnachtsgeschäft einst ein Selbstläufer, kämpfen manche Gastronomen in Sachsen-Anhalt angesichts von hohem Kostendruck nun um Gäste. Andernorts mangelt es hingegen an Plätzen in den Restaurants. Wo Gäste jetzt noch gute Chancen auf freie Tische an den Feiertagen haben – und was Kurzentschlossene wissen sollten.