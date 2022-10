Lehrermangel in Sachsen-Anhalt Wegen Unterrichtsausfall - 12.000 Zeugnisnoten fehlen

Durch Unterrichtsausfall haben tausende Schüler in Sachsen-Anhalt nun Lücken im Lehrplan. Vor allem in Grund- und Sekundarschulen konnten in manchen Fächern tausendfach keine Noten vergeben werden. Eltern fürchten um die Zukunft ihrer Kinder - doch die Lehrer sind bereits am Limit.