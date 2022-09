Wegen hoher Unfallgefahr - 150 neue Lkw-Parkplätze an der A9 geschaffen

In Deutschland fehlen über 30.000 Lkw-Parkplätze entlang der Autobahnen. Das sorgt immer häufiger für chaotische Verhältnisse und Unfälle. An der A9 nahe dem Flughafen Leipzig/Halle sollen daher neue Stellflächen eröffnet werden.

Schkeuditz/MZ - Der Mangel an Parkplätzen für Lkw sorgt immer häufiger für Chaos auf den Rastpplätzen und unwürdige Übernachtungsbedingungen für Fernfahrer. Auf dem Autohof-24 nahe dem Flughafen Leipzig/Halle an der Autobahn 9 entstehen daher laut dem Autoclub „Mobil in Deutschland“ nun 150 neue Brummistellplätze. Die Parkplätze werden demnach durch ein Programm des Bundesverkehrsministerium gefördert und am 15. September eingeweiht. Sie seien „ein wesentlicher Faktor, um die hochfrequente Autobahnstrecke Berlin-München sicherer zu machen“, teilte Verein weiter mit.