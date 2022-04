Wegen hoher Spritpreise: Deutlich mehr Diesel-Diebstähle in Sachsen-Anhalt

Wegen der hohen Preise für Benzin und Diesel haben es Diebe in Sachsen-Anhalt immer häufiger auf die Tanks von Baumaschinen und Lkw abgesehen. Warum dabei aber keine Profis am Werk sind.

Halle/MZ - Die Polizei hat in den ersten drei Monaten des Jahres ungewöhnlich viele Fälle von Tankbetrug und Kraftstoffdiebstahl in Sachsen-Anhalt registriert. Laut einer Statistik des Landeskriminalamtes (LKA), die der MZ vorliegt, stieg die Zahl der Betrugsfälle an der Zapfsäule im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 40 Prozent auf 839, die der Kraftstoffdiebstähle bei Lkw und Baumaschinen verdoppelte sich sogar auf 210 Fälle. Das sei eine direkte Folge der „exorbitant gestiegenen Spritpreise“, erklärte LKA-Sprecher Michael Klocke den Trend. „Das weckt bei manchen die kriminelle Energie.“