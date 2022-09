Wegen hoher Energiekosten - Kliniken in Sachsen-Anhalt geraten in Geldnot

Inflation, Gaskrise, Corona: Zwei Drittel der Krankenhäuser in Deutschland schreiben inzwischen rote Zahlen. Die Kliniken in Sachsen-Anhalt fordern nun Hilfe vom Staat - andernfalls drohten Pleiten.

Während Corona hat ein Rückgang an behandelten Patienten die Umsätze vieler Krankenhäuser geschmälert. Nun kommen auch noch steigende Energiekosten hinzu.

Halle (Saale)/MZ - Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt warnen angesichts steigender Kosten vor Versorgungsengpässen und Insolvenzen. Nach Angaben der Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt (KGSAN) treiben die stark steigenden Preise für Gas, Strom und Medizinprodukte die Häuser zunehmend in die roten Zahlen. Sie hätten allerdings oft keine Möglichkeit, Kosten an die Patienten weiterzugeben, Energie zu sparen oder Kredite aufzunehmen. „Das kann nicht mehr lange gut gehen“, warnte Vorstandsvorsitzender Wolfgang Schütte.