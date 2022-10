Wegen der Energiekrise - Branchenverband warnt vor Pleitewelle in der Gastronomie

Einen frischen Eintopf im Restaurant genießen - das könnte in Sachsen-Anhalt künftig in vielen Orten schwierig werden. Die Energiekrise droht die Restaurantlandschaft in Sachsen-Anhalt auszudünnen.

Halle/MZ - Die Energiekrise droht die Restaurantlandschaft in Sachsen-Anhalt spürbar auszudünnen. Nach Angaben des Branchenverbands Dehoga bringen die hohen Gas- und Strompreise sowie ein geändertes Konsumverhalten vieler Kunden immer mehr Gastronomen in Existenznot. Viele Betriebe hätten sich von den Einbußen während der Corona-Pandemie noch nicht erholt, nun folge bereits die nächste Krise, sagte Michael Schmidt, Landesvorsitzender des Gaststättenverbands Dehoga, der MZ. „Es ist jetzt in kurzer Zeit das zweite Mal, dass sie unverschuldet in eine Kostenwelle geraten“, betonte er.