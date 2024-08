Das Wasserschloss St. Ulrich in Mücheln: In den Pfahlbau sollte einst ein Therapiezentrum einziehen. Entstanden sind nun Wohnungen.

Mücheln - Antje König steht in ihrem Schlafzimmer und blickt aus großen Flügelfenstern in den Garten. „Es ist so wunderschön hier. Das wird einem oft wieder bewusst, wenn Besuch da ist.“ Weil dann gestaunt und gefragt werde. Ihr Schlafzimmer im Wasserschloss St. Ulrich in Mücheln (Saalekreis) gleicht einem Prinzessinnenzimmer.