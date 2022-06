Wasserknappheit in Sachsen-Anhalt: In diesen Regionen ist die Entnahme bereits verboten

Mangelnde Niederschläge und die anhaltende Hitze lassen in Sachsen-Anhalt das Wasser knapp werden. In einigen Regionen wird die Entnahme bereits reguliert. Welche Landkreise bislang Maßnahmen erlassen haben.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR – Die Waldbrandgefahr steigt, die Grundwasserspiegel sinken: Das sommerliche Wetter bringt die Natur in Sachsen-Anhalt an ihre Grenzen. Weil das Wasser in vielen Teilen des Landes bereits knapp wird, haben erste Landkreise Verordnungen erlassen, die die Wasserentnahme streng reguliert. In diesen Regionen gibt es Einschränkungen.

Große Trockenheit: Landkreis Anhalt-Bitterfeld schränkt Entnahme von Wasser ein

Seit dem 9. Juni ist die Wasserentnahme im Landkreis Anhalt-Bitterfeld deutlich beschränkt. Die Regelung gilt vorerst bis Ende September und erlaubt die Entnahme von Wasser aus Brunnen nur zu bestimmten Zeiten. Zudem darf es nicht zur Bewässerung von Pflanzen verwendet werden.

Wasserknappheit: Landkreis Stendal verhängt Entnahmeverbot

Ab dem 22. Juni gilt zudem ein Wasserentnahmeverbot im Landkreis Stendal, das es untersagt, Wasser aus oberirdischen Gewässern, zum Beispiel mit Pumpen, zu fördern. Zudem ist die Entnahme wie in Anhalt-Bitterfeld auf bestimmte Zeiten begrenzt. Darüber hinaus gibt es Einschränkungen bei der Bewässerung von Grünanlagen.

Altmarkkreis Salzwedel schränkt Wasserentnahme ein

Im Altmarkkreis Salzwedel ist seit dem 17. Mai und bis zum 30. September das Abpumpen von Wasser zur Bewässerung untersagt. Zwischen 12 und 18 Uhr ist zudem das Gießen öffentlicher wie privater Grünflächen verboten. Das gelte auch für private Gartenbrunnen.

Salzlandkreis bereitet sich auf Wasserknappheit vor

Auch im Salzlandkreis bereitet man sich auf ein mögliches Wasserentnahmeverbot vor. Die Kreisverwaltung kündigte entsprechende Schritte bereits am vergangenen Wochenende an. Eine entsprechende Verordnung soll in den kommenden Tagen veröffentlicht werden.

Landkreis Wittenberg setzt auf Wassersparen: Kommt ein Entnahmeverbot?

Ähnliche Überlegungen gibt es momentan auch im Landkreis Wittenberg. Auch hier könnte in den nächsten Tagen ein Entnahmeverbot aus Oberflächengewässern in Kraft treten. Weitere Details sind dazu bislang noch nicht bekannt.

Die Verwaltungen der Landkreise appellieren schon jetzt an die Bürger, mit den vorhandenen Wasserressourcen nachhaltig und sparsam umzugehen.