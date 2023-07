Wasserknappheit in Deutschland Mit Video: Heiße Sommer, sinkende Pegel: Gibt es genügend Trinkwasser in Sachsen-Anhalt?

Die Pegel in Flüssen und Seen sinken. Wie steht’s um das Nass aus der Leitung? Ein Besuch im Wasserwerk Wienrode (Harz), dem wichtigsten Lieferanten in Sachsen-Anhalt, zeigt: Die Quelle ist krisenfest– das liegt auch an den Besonderheiten der Anlage.