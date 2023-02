Bundesweit kündigen Sparkassen zehntausende Girokonten. Wie die Situation in Sachsen-Anhalt ist und was Kunden wissen sollten.

Was tun, wenn das Girokonto gekündigt wird?

Sparkassen in Sachsen-Anhalt

Bundesweit kündigen Sparkassen zehntausende Girokonten. Wie ist die Situation in Sachsen-Anhalt?

Halle/MZ - Sparkassen in Sachsen-Anhalt haben bisher nicht im großen Stil Girokonten gekündigt – im Gegensatz zu Instituten im übrigen Bundesgebiet. So lösten etwa die Sparkassen in Nürnberg, Köln und Hannover zuletzt zehntausende Konten auf, weil deren Inhaber mit veränderten Allgemeinen Geschäftsbedingungen und damit verbundenen höheren Kontoführungsgebühren nicht einverstanden waren.