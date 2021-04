Was Maskenverweigerern bei der Landtagswahl droht

Am 6. Juni wird der neue Landtag gewählt.

Halle (Saale) – Mehrere Kreiswahlleiter aus Sachsen-Anhalt haben angekündigt, bei der Landtagswahl am 6. Juni streng auf die Hygienebestimmungen zu achten. Wenn die Sachsen-Anhalter einen neuen Landtag wählen, soll die Infektionsgefahr für alle Beteiligten in den Wahllokalen so gering wie möglich bleiben.

So bitten die Wahl-Organisatoren, möglichst allein und ohne Begleitpersonen zur Stimmabgabe zu kommen. Hilfspersonen aus gesundheitlichen Gründen seien natürlich zugelassen. Des Weiteren gilt in und um das Wahllokal der Mindestabstand von 1,50 Metern, daher sollen nicht mehr Wähler im Wahlraum sein als es Wahlkabinen gibt. Zudem werden alle Wähler gebeten, einen eigenen Kugelschreiber mitzubringen.

Maskenverweigerern droht Rauswurf aus dem Wahllokal

Auch das Masken-Gebot soll streng durchgesetzt werden. So geht es nur mit FFP2-Maske oder medizinischem Mund-Nasen-Schutz ins Wahllokal. Wer keine Maske trägt und auch keine legale und gültige Maskenbefreiung vorweisen kann, wird vom

Wahlvorstand zurückgewiesen und kann sein Wahlrecht nicht ausüben, stellten die Wahlleiter klar. (mz)