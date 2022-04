Die Mitarbeiter der Hotline 116117 haben in den vergangenen Wochen viel erlebt. Warum Anrufer nun teilweise gar keinen Termin wollen.

Wer in Sachsen-Anhalt die 116 117 wählt, möchte einen Impftermin. Eigentlich ist es die Service-Nummer der Kassenärztlichen Vereinigung im Land.

Halle (Saale) - „Am 7. Juni“, sagt Ronny Beck, „sind wir alle noch mit mehr Respekt als sonst zum Dienst gekommen.“ Denn den 7. Juni hatte die Bundesregierung schon Wochen vorher angekündigt als den Tag, an dem die Corona-Impfpriorisierung in Deutschland fallen wird. „Wir haben gedacht, jetzt bricht der Sturm los“, sagt Beck, der für die Terminvergabe-Hotline 116 117 in Sachsen-Anhalt arbeitet. Die Erwartung war: Mit dem Fall der Priorisierung würde der Ansturm auf die Hotline noch weiter wachsen. Die Realität hingegen ist: Die Zahl der Anrufe ist seitdem deutlich gesunken.