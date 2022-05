Was die 30. Landesliteraturtage Sachsen-Anhalts zu bieten haben

Neuen Lesestoff gibt es bei den Literaturtagen, historischen in der hier abgebildeten Stiftsbibliothek in Zeitz.

Zeitz/MZ - Das Land lässt lesen, vortragen und spielen: Über 100 Autoren, Referenten und Musiker gestalten im Rahmen der am Samstag beginnenden Landesliteraturtage Sachsen-Anhalt insgesamt 75 Veranstaltungen an 48 Orten in Städten und Gemeinden des Saale- und Burgenlandkreises. Nach der pandemiebedingten Absage im vergangenen Jahr, kann das Festival nun sein 30. Jubiläum feiern. In diesem Jahr steht es unter dem Motto „Fabriken, Kirchen, Bibliotheken“, die als Veranstaltungsorte dienen und stellvertretend für die industrie- und geistesgeschichtliche Tradition der Region an Saale, Unstrut und Elster stehen.