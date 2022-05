Magdeburg/MZ - Der Name soll Programm sein. „Wir gestalten Sachsen-Anhalt“ - so heißt der 157-seitige Vertragsentwurf, mit dem CDU, SPD und FDP fünf Jahre zusammen regieren wollen. In wochenlangen Verhandlungen blieb der Titel bis zum Schluss offen. Nun gibt es noch den Zusatz: „Stärker. Moderner. Krisenfester. Gerechter.“ Die potenziellen Koalitionspartner setzen drei Hauptthemen in ihrem Papier.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<