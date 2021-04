Warum Willingmann trotz „Notbremse“ an Modellprojekten festhält

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) wirbt bei Bundestagsabgeordneten dafür, die Modellprojekte zur Öffnung der Wirtschaft auch bei einem harten Lockdown beizubehalten. „Wir müssen der Gastronomie, den Beherbergungsunternehmen und dem Handel eine Perspektive auch unter Corona-Bedingungen geben“, sagt er im Gespräch mit MZ-Redakteur Steffen Höhne.

Herr Willingmann, Grünen Fraktionschefin Cornelia Lüddemann hat Ministerpräsident Haseloff als einen „Geisterfahrer“ bezeichnet, weil er trotz steigender Infektionen Modellprojekte im Land ermöglicht. Doch eigentlich sitzen Sie ja am Steuer, da Sie die Projekte genehmigen. Sind Sie ein politischer Geisterfahrer?

Armin Willingmann: Bisher hatte ich nicht den Eindruck, dass man mich in die Kategorie politischer Geisterfahrer einordnen könnte und übrigens den Ministerpräsidenten auch nicht. Die Äußerung ist in der Sache ebenso wie im Ton völlig deplatziert - selbst in Wahlkampfzeiten.

Die Öffnung der Außengastronomie im Harz ist gestartet. Haben Sie schon ein erstes Bild wie es läuft?

Seit vergangenem Freitag läuft das Modellprojekt. Etliche Unternehmen nehmen teil, andere nicht. Es gibt strenge Bedingungen mit obligatorischer Testung als Zugangsvoraussetzung, digitaler Nachverfolgung und Hygienekonzept. Der Landkreis hat nach dem Wochenende bereits etwa 4.600 Testungen gemeldet, davon 30 positive Fälle. Die Betroffenen hatten offenbar keine Symptome und wären ohne Besuch der Teststellen weiter unbemerkt in der Öffentlichkeit gewesen, hätten andere Personen anstecken können. Da sehen sie ein Ziel der Modellprojekte: Sie helfen, die Dunkelziffer unerkannt Infizierter aufzudecken.

Hat Frau Lüddemann aber nicht einen wunden Punkt getroffen: Wie soll man Öffnungen rechtfertigen, wenn in einigen Landkreisen Intensivbetten knapp werden?

Indem man zunächst einmal die Fakten nicht verdreht: Es geht nicht um allgemeine Öffnungen, sondern um ausgewählte Projekte unter strengen Sicherheitsbedingungen. Darüber hinaus benötigen wir ein realistisches Bild über die Intensivbetten. Aktuell sind etwa 17 Prozent der Intensivbetten in Sachsen-Anhalt mit Covid-Patienten belegt. Die Kliniken arbeiten derzeit vielfach noch im Normalbetrieb, was ja auch wichtig und im Interesse der nicht an Covid Erkrankten ist. Sollte es aber Engpässe geben, besteht Gestaltungsspielraum, indem nicht dringend notwendige Operationen verschoben werden. Ich plädiere daher auch dafür, die verfügbare Kapazität der Intensivbetten als weiteres Kriterium für die Corona-Lage und mögliche Lockerungen heranzuziehen. Der Blick allein auf den Inzidenz-Wert in einem Landkreis greift deutlich zu kurz. Insbesondere wenn wir die Zahl der Testungen aus guten Gründen erhöhen wollen.

Auch ihre Parteikollegin und Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne ist kein Fan der Modellprojekte und die Bundes SPD fordert den harten Lockdown deutschlandweit, der am Freitag im Bundestag debattiert werden soll. Sind Sie in ihrer Partei isoliert?

Den Eindruck habe ich nicht. Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil befürwortet ebenso wie SPD-Bundestagsabgeordnete Modellprojekte. Nochmal betont: Es geht dabei nicht um allgemeine flächendeckende Öffnungen. Das passt nicht in die dritte Corona-Welle. Es soll vielmehr beispielhaft herausgefunden werden, wie und wo sichere Öffnungen in den kommenden Wochen und Monaten gestaltet werden können. Dazu benötigen wir Erkenntnisse. Wir müssen schließlich der Gastronomie, den Beherbergungsunternehmen, dem Handel und den Bürgerinnen und Bürgern eine Perspektive auch unter Corona-Bedingungen geben, solange kein weitreichender Impfschutz erreicht ist.

Haben Sie Hoffnung, dass beim Bundeslockdown Modellprojekte noch erlaubt bleiben?

Ich werbe bei den Bundestagsabgeordneten für eine Modell-Klausel im Infektionsschutzgesetz. Und je nach Gestaltungsraum, den der Bund uns demnächst noch lässt, für eine entsprechende Regelung in Sachsen-Anhalt.

Ist ein harter Bundeslockdown aus Ihrer Sicht eigentlich nötig?

Es ist ja gar nicht falsch, auf eine gewisse Vereinheitlichung von Maßnahmen zu drängen, wenn eine Überlastung des Gesundheitssystems droht. Man darf das Kind aber nicht mit dem Bade ausschütten und braucht auch in dieser Situation Augenmaß, vor allem einen nüchternen Blick auf zu erwartende Effekte und die Durchsetzbarkeit von Anordnungen: Schwerwiegende Eingriffe allein auf Basis des Inzidenzwertes - etwa durch generelle Ausgangssperren oder Schulschließungen - halte nicht nur ich für rechtlich problematisch und wenig überzeugend.

Sie haben schon angesprochen, dass Gastronomen und stationäre Händler nach monatelangen Schließungen noch keine Perspektive haben. Wie lange halten die noch durch?

Wir muten etwa der Gastronomie bereits einen langen Lockdown zu und ich halte es für schwer erträglich, diesem Wirtschaftsbereich keinerlei Perspektive zu geben. Wir wissen bereits durch Studien, dass beispielsweise der Aufenthalt im Freien mit Blick auf Corona-Risiken vergleichsweise ungefährlich ist. Daher ist es nur sinnvoll, Modellprojekte für die Außengastronomie zu starten und daran Lockerungen unter strengen Bedingungen zu erproben. Unabhängig davon benötigen wir bei weiterer Lockdown-Verlängerung eine Überprüfung der Hilfsmaßnahmen für Betroffene.

Was schwebt Ihnen da vor?

Beispielsweise grundsätzlich betriebliche Fixkosten zu hundert Prozent zu übernehmen oder auch einen zeitlich befristeten Unternehmerlohn zu zahlen. Beides könnte nachhaltige Schäden für Gastronomie und Tourismuswirtschaft abwenden.

Das geplante Infektionsschutzgesetz würde auch die Händler treffen. Das Konzept call&meet - also Terminshopping - würde bei einer Inzidenz von über 100 nicht mehr möglich sein, richtig?

Nach dem vorliegenden Entwurf wäre dies so. Mit erheblichen Folgen auch für die Stimmung im stationären Handel. Wie soll man Händlern in der Innenstadt erklären, dass Online-Unternehmen riesige Lager mit hunderten Mitarbeitern betreiben dürfen, der kleine Unternehmer vor Ort aber selbst unter strengen Hygieneauflagen keine Termine mit seinen Stammkunden vereinbaren darf? Das sollte weiter möglich sein, notfalls mit zusätzlichem obligatorischen Testnachweis. (mz/Steffen Höhne)