Warum von Medizinern und Unternehmen erste Kritik kommt

In einem Mitarbeiter-Impfzentum lässt sich ein Mann mit dem Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer impfen.

Bitterfeld-Wolfen/Halle (Saale) - Erst den Piks, dann zur Schicht: Unternehmen in Sachsen-Anhalt haben damit begonnen, ihre Beschäftigten gegen das Coronavirus zu impfen. Das ist möglich, seitdem am Montag die Impfpriorisierung aufgehoben wurde. Auf dem Werksgelände bei Bitterfeld-Wolfen (Kreis Anhalt-Bitterfeld) eröffnete der Pharma-Konzern Bayer am Dienstag sogar ein eigenes Impfzentrum.