Warum Virologe Alexander Kekulé weiter für Tests und Maskenpflicht ist

Halle (Saale) - Virologe Alexander Kekulé warnt trotz der sinkenden Zahlen davor, die Corona-Schutzmaßnahmen pauschal aufzuheben. Nur wenn die Risikogruppen durchgeimpft seien, seien Einschränkungen nicht mehr notwendig, sagte der Mediziner im Podcast Corona-Kompass von MDR Aktuell.

Trotz steigender Impfzahlen gebe es noch immer zu viele Risikogruppen. Wenn man an die Über-60-Jährigen denke, sei man noch weit davon entfernt, alle durchimmunisiert zu haben. Daher: „Maske auf aus Solidarität mit denen, die noch nicht geimpft sind.“

Zudem sieht Kekulé ein Problem durch die wegfallende Testpflicht in immer mehr Bereichen. Wo weniger getestet wird, werden auch weniger Infektionen erkannt – und die Inzidenz sinkt weiter. „Da muss man aufpassen, dass man sich da nicht in falscher Sicherheit wiegt“, warnt er.

Grundsätzlich sieht der Virologe Deutschland aber auf einem sehr guten Weg. „Ich glaube, dass wir eigentlich schon so gut wie am sicheren Ufer sind in dieser Welle." Er gehe nicht davon aus, dass die Zahlen noch einmal massiv ansteigen. Die Impfungen, die Wärme und die Schutzmaßnahmen würden bereits ihre Wirkung entfalten. (mz)