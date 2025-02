Die Wälder in Sachsen-Anhalt erholen sich langsam. Warum das eine gute Nachricht ist.

Halle/MZ - Schon vergessen? Mehrere Dürrejahre in Folge haben die Wälder hinter sich. Sie litten unter Hitze und Wassermangel, die Schädlingen ein leichtes Spiel bereiteten. An kahlen Hängen im Südharz und andernorts sind die Folgen dieser stillen Katastrophe heute noch sichtbar. Doch aus den Schlagzeilen sind die toten Bäume längst verschwunden, abgelöst von den Kriegen in der Ukraine und im Nahen Osten, von der Inflation und hohen Energiepreisen, von Trump und der Bundestagswahl.

Dabei darf der Wald uns nicht egal sein. Er ist viel mehr als ein Ort für den Sonntagsspaziergang. Der Wald reguliert unser Klima, er ist Lebensraum für unzählige Tier- und Pflanzenarten und er ist nicht zuletzt ein Wirtschaftsfaktor. Waldreiche Regionen wie der Harz leben vom Holzeinschlag wie vom Tourismus gleichermaßen.

Daher ist es eine gute Nachricht, dass der Wald sich, dank vermehrter Regenfälle, langsam erholt. Weitgehend unbemerkt von einer breiten Öffentlichkeit und getrieben durch die Schäden der vergangenen Jahre, kommt auch der Umbau der Bestände verstärkt in Gang – weg von der Monokultur hin zum Mischwald, hin auch zu mehr Sorten, die Hitze und Trockenheit besser vertragen. Wer das zarte Grün sieht, das nun allerorten auf wiederaufgeforsteten Flächen sprießt, ahnt freilich: Den Wald krisenfest zu machen, das ist eine Aufgabe für Generationen.