Zum 1. August will der Mitteldeutsche Verkehrsverbund im Großraum Halle/Leipzig die Fahrpreise anheben. Was das mit dem Deutschlandticket zu tun hat.

Halle/MZ - Das Deutschlandticket bleibt trotz des Preisanstiegs von 49 auf 58 Euro zum Jahreswechsel offenbar ein Verkaufsschlager. Im Gebiet des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes (MDV) im Großraum Halle/Leipzig nutzt nach MDV-Angaben mittlerweile mehr als die Hälfte der Fahrgäste den bundesweit gültigen Nahverkehrsfahrschein. Sie sind damit nicht betroffen von den Preiserhöhungen, die der Verbund am Donnerstag ankündigte: Ab August sollen die Fahrpreise für Busse und Bahnen in Halle und Leipzig sowie in fünf Umlandkreisen in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen im Durchschnitt um fünf bis sechs Prozent steigen. Die Aufsichtsbehörden müssen noch zustimmen, was aber als Formalie gilt.