Warum Städte und Gemeinden selbst über 30er-Zonen entscheiden sollten - ein Kommentar

Die Planer in den Rathäusern wissen am besten, wo Tempo 30 wirkt und wo nicht.

Solche Zonen, wie hier in einem Wohngebiet, würden viele Kommunen auch in Sachsen-Anhalt gerne öfter einrichten.

Halle - ber Tempo 30 wird in Städten und Gemeinden seit Jahren gestritten, oft erbittert, manchmal ideologisch aufgeladen: Die einen wittern in 30er-Zonen die Beschränkung ihrer vermeintlichen persönlichen Freiheiten am Steuer, die anderen sehen Autos als gefährliche Rücksichtslosigkeiten auf Rädern, die um jeden Preis ausgebremst werden müssen. Die Initiative von mehr als 200 Kommunen in ganz Deutschland könnte dazu beitragen, diese häufig hitzige Diskussion zu entschärfen: Sie wollen eigenständig das Tempo dort reduzieren, wo sie es für notwendig halten - ohne erst eine andere Behörde fragen zu müssen.