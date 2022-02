Warum sich Fahrgäste schon jetzt zum Jahresfahrplan 2023 äußern können

Das ändert sich im kommenden Jahr im Zugverkehr in Sachsen-Anhalt.

Regionalzüge des Betreibers Abellio in Halberstadt

Halle - Die Nasa ist wieder früh dran. Der Zug- und Busfahrplan für das kommende Jahr tritt erst im Dezember in Kraft, doch schon jetzt hat Sachsen-Anhalts landeseigene Nahverkehrsgesellschaft einen Entwurf veröffentlicht. Seit Dienstag sind die Fahrplantabellen zu den einzelnen Verbindungen im Land online abrufbar. Warum die Eile? Fahrgäste sollen wie in jedem Jahr die Möglichkeit haben, Kritik und Verbesserungsvorschläge zu äußern. Die dann möglicherweise noch eingearbeitet werden. Was aber ändert sich überhaupt? Ein Überblick.