Warum Sachsen-Anhalts fehlende Regeln für Wildtiere gefährlich sind

In Sachsen-Anhalt haben Wildtierhalter oft freie Hand. Das ist gefährlich, meint MZ-Reporter Max Hunger.

Immer wieder kommt es in Sachsen-Anhalt zu Vorfällen mit privat gehaltenen Wildtieren.

Halle (Saale)/MZ - Löwen im Garten, Leoparden im Innenhof, Pythons im Schlafzimmer - in vielen Wohnungen und auf vielen Grundstücken in Sachsen-Anhalt geht es wild zu. Das liegt auch an den laxen Regelungen: Ist ein Tier nicht bedroht, darf es hier frei gehandelt werden, muss oft nicht einmal gemeldet sein. Ganz egal, wie giftig es ist, wie scharf seine Klauen sind. Das macht das Land attraktiv für Exoten-Liebhaber.