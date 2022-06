Warum Mitteldeutschland vom Streik der Lokführer besonders hart getroffen wird

Halle (Saale)/MZ - Alles steht still. Der erneute Streik der Lokführer, die an diesem Donnerstagmorgen in den Ausstand treten wollen, träfe Mitteldeutschland besonders hart. „Wir gehen davon aus, dass in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen nur etwa 15 Prozent der Regionalzüge fahren können“, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn der MZ.

