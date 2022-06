Warum man Uwe Steimle nicht zum Märtyrer machen sollte

Uwe Steimle, hier bei einem Auftritt in Dresden. Um sein geplantes Gastspiel am Freitag in Halle gibt es jetzt Ärger.

Halle - Geht es nach einem lokalen Bündnis gegen rechts, soll Uwe Steimle am Freitag nicht in Halle auftreten. Man kann den Dresdner Kabarettisten lustig finden oder peinlich, das ist nicht der Punkt. Es geht nicht um Geschmacksfragen. Sondern darum, dass Steimle in den zurückliegenden Jahren erkennbar in rechte und verschwörungstheoretische Gefilde abgedriftet ist.