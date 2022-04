Warum Lokführer in Sachsen-Anhalt am häufigsten krank sind

Halle/MZ - Arbeit in Früh- und Spätschichten, Zukunftsangst, kaum Bewegung: Die Arbeitsbedingungen von Lokführern sorgen in Sachsen-Anhalt besonders häufig für krankheitsbedingte Ausfälle. Das geht aus dem Barmer-Gesundheitsreport für das Jahr 2021 hervor. Demnach waren Zugführe in Sachsen-Anhalt so häufig krank wie in keinem anderen Bundesland. „Vorrangig sitzende Tätigkeiten, der Rhythmus des Schichtbetriebs und eine hohe Erwartungshaltung durch Dritte führen zu häufigen Erkrankungen“, sagte Axel Wiedemann, Landesgeschäftsführer der Barmer.