Warum in Sachsen-Anhalt viele Filialen schließen

Halle (Saale)/MZ - Die Wege für viele Kunden zum Bankschalter werden länger: Die Sparkassen, Genossenschaftsbanken und privaten Banken in Sachsen-Anhalt streichen ihr Filialnetz zusammen. In den vergangenen fünf Jahren schrumpfte das Netz der Beratungsstellen beim Branchenprimus Sparkasse um zwölf Prozent, bei den Volksbanken fiel sogar knapp ein Drittel aller Filialen weg. Auch die Commerzbank will in den kommenden zwei Jahren jeden dritten Standort schließen, ergab eine MZ-Recherche.

