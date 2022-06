Warum Fahrschüler in Sachsen-Anhalt lange auf Termin für Praxis-Prüfung warten müssen

Bis zu sechs Wochen müssen Fahrschüler auf einen Termin für ihre Praxis-Examen warten. Das liegt an der Pandemie, aber auch an einem neuen Gesetz.

Halle (Saale)/MZ - Die Fahrschüler in Sachsen-Anhalt müssen sich in Geduld üben – denn sie stecken im Prüfungsstau. Vor allem im Praxis-Bereich sind Termine rar: „Bei Nachprüfungen dauert es aktuell bis zu sechs Wochen“, berichtete Marcel Eichler von der Verkehrsschule Damerau in Weißenfels (Burgenlandkreis).